31-03-2020

Busje raakt van de weg tijdens politie-achtervolging, drie verdachten aanhouden

Nieuw-Weerdinge - Op de N391 nabij Nieuw Weerdinge is in de nacht van maandag op dinsdag een busje van de weg geraakt tijdens een achtervolging van de politie.

Agenten wilden het busje controleren en gaven de bestuurder van het busje op de N391 een stopteken. Het stopteken werd genegeerd en het busje ging ervan door. De politie zette de achtervolging in op het busje en er werden meerdere extra eenheden ingeroepen om te assisteren bij de achtervolging.





Tijdens de achtervolging werden er vanuit het busje meerdere spullen naar buiten gegooid. Zelfs twee motoren werden vanuit het busje op de weg gegooid.



Toen het busje vlakbij een rotonde op de N391 van de weg raakte, konden politieagenten al snel drie verdachten aanhouden. Een politiehelikopter werd ook ingezet om eventuele voortvluchtige verdachte(n) op te sporen. De politie heeft het vermoeden dat er meer dan drie personen in het busje zaten. Onderzoek moet uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval is geweest.





De drie verdachten werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar worden de verdachten gehoord in deze zaak. Vermoedelijk waren de twee motoren die uit het busje werden gegooid van diefstal afkomstig.