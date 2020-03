Een politieagent zag op de Olivier van Noortstraat in Emmen vijf jonge mannen bij een geparkeerd busje lopen. Toen hij de mannen aansprak, gaven zij aan op een taxi te wachten. Daar de agent het verhaal van de mannen niet vertrouwde, werd door andere agenten post gevat om het vijftal in de gaten te houden.

Korte achtervolging

Korte tijd later stapten de mannen in het busje, waarna zij wegreden. Hierop werd besloten de mannen en het busje te controleren. De bestuurder van het busje gaf echter geen gevolg aan het stopteken van de politie. In de omgeving van de Pottendijk werden twee koffers en twee motoren uit het busje gegooid. Weer terug op de Provincialeweg N391 kon het busje door een politieauto aan de achterzijde licht worden aangetikt. Hierdoor belandde het busje in een nabijgelegen sloot. Voorin in het voertuig zaten drie personen. Eén daarvan kon worden aangehouden. De andere twee personen wisten te ontkomen. Even later werden ook nog de twee andere verdachten in de laadruimte van het busje aangetroffen en ingerekend.

Onderzoek

Bij de zoektocht naar de twee andere verdachten werd de politiehelikopter nog ingezet. Helaas werden deze verdachten niet aangetroffen. De drie verdachten zijn in een cel ingesloten. De koffers en de motoren zijn veiliggesteld en in beslag genomen. Inmiddels kon worden vastgesteld dat de motoren van diefstal (met braak) afkomstig zijn. De verdachten worden gehoord over hun betrokkenheid. De politie stelt een onderzoek in naar de herkomst van de koffers en de motoren.