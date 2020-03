31-03-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Gestolen fiets gevonden, politie zoekt eigenaar

Groningen - Zondagavond heeft de politie, op aanwijzing van een wijkbewoonster, deze fiets (zie foto) aangetroffen in de omgeving van de Wijert in Groningen.

Omdat de politie het sterke vermoeden heeft dat deze fiets is gestolen, is de politie nu op zoek naar de eigenaar van de fiets. Herkent u deze fiets of weet u van wie deze fiets is?



Neem dan contact op met de politie op het telefoonnummer 0900-8844 en vermeld het volgende zaaknummer:



Zaaknummer 2020079047