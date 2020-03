31-03-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Man wordt vastgehouden in taxi, politie stelt onderzoek in

Groningen - Afgelopen nacht verscheen er een filmpje online waarin te zien was dat een man mogelijk tegen zijn wil in, in een taxi in Groningen zou worden vastgehouden.

Uit het eerste onderzoek van de politie is gebleken dat in deze zaak vermoedelijk sprake is geweest van een diefstal van een jas.



In het filmpje is te zien dat een man van twee vrouwen in de auto moest blijven zitten. Dit nadat een andere man, die ook in de taxi had gezeten, een jas van één van de vrouwen had gepakt en er lopend vandoor was gegaan. (Niet te zien op het filmpje)



De man die wel te zien is op het filmpje werd vervolgens door de vrouwen uitgescholden en belaagd.

De man die werd vastgehouden in de taxi werd later ergens in Groningen uit de taxi gezet.





De identiteit van deze man is nog onbekend bij de politie. Ook is nog geen aangifte van deze zaak gedaan. De politie stelt een onderzoek in en hoopt dat getuigen iets hebben gezien wat van belang kan zijn in het onderzoek. Heeft u tips, bel dan met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 óf via meld misdaad anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.