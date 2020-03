31-03-2020, Oogtv.nl (Bron)

Geen strengere coronamaatregelen verwacht

Groningen - De GGD verwacht dat het kabinet dinsdagavond niet met aanvullende maatregelen komt om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. “De situatie van een lockdown hebben we al bijna bereikt. Meldt Oogtv.nl

Premier Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid gaan dinsdagavond een persconferentie geven. Daarin zal bekend worden gemaakt dat het maatregelenpakket verlengd zal worden. Scholen, restaurants en sportclubs zullen naar alle waarschijnlijkheid tot eind april of begin mei gesloten blijven.

Een verdere verscherping van de regels gaat er volgens Sjaak de Gouw van de GGD niet komen. “Het verschil met datgene wat sommigen een lockdown noemen is nog maar heel klein”, zegt De Gouw die directeur Publieke Gezondheid is binnen de GGD. “De maatregelen zoals wij die hier genomen hebben verschillen in essentie niet met wat andere landen besloten hebben.”

Naar verwachting wordt het maatregelenpakket dus verlengd tot begin mei. De Gouw noemt dat verstandig. “Dat heeft een paar redenen. Je zit dan rond de meivakantie en dan is dat voor de scholen een moment om daarna weer open te gaan. En het heeft ook te maken met de vakantieperikelen rond de meivakantie. Oftewel wat gaat men wel en niet doen in vakantietijd.”

De persconferentie van de ministers begint naar verwachting rond 19.00 uur.