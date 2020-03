31-03-2020, Facebook Politie Groningen

Mishandeling op de Concourslaan: getuigen gezocht

Groningen - Op maandag 30 maart 2020, tussen 18.45 en 18.55 uur, heeft er een mishandeling plaatsgevonden in het Stadspark te Groningen, en wel op de Concourslaan, nabij het Viaduct.

Hierbij is een vrouw is geslagen met een tak, door een tot nu toe onbekende man. De vrouw is vervolgens ten val gekomen en heeft letsel opgelopen.





De dader zou een man zijn tussen de 40 en 50 jaar, blank, ong 1.90m lang. Hij heeft een slank postuur en donker haar. De man droeg een blauwe jas met fel blauwe en donker blauwe accenten. Tevens droeg de man een donkere broek. Na de mishandeling heeft de man nog wat geschreeuwd naar de aangeefster en is vervolgens weggelopen richting de hoofdingang van de Drafbaan.





Van dit feit zou mogelijk een hardloper getuige zijn geweest. De hardloper droeg een zwarte trainingsbroek en een donkergroen shirt. De aangeefster schatte zijn leeftijd rond de 20 jaar.





Mocht u getuige zijn geweest van deze mishandeling, dan vragen we u om contact op te nemen met de politie op 0900-8844.

(Zaaknummer: 202008006)