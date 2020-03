31-03-2020, RIVM Twitter bron

Dodental corona gestegen met 175: aantal besmettingen 12595

Landelijk - Sinds maandag zijn er 175 nieuwe patiënten aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Het totaal aantal vastgestelde doden in Nederland staat nu op 1039. Het loopt nogsteeds op. Een zorgelijke toestand.

722 mensen zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis (Totaal 4.712) - 845 mensen positief getest (Totaal 12.595)

Het werkelijke aantal besmettingen is waarschijnlijk veel hoger dan gezegd, want de GGD test lang niet iedereen die ziek is. Deze mensen hebben vaak maar milde klachten. Meer hier

Vanaf vandaag toont de kaart bij de dagelijkse update het aantal ziekenhuisopnames (per woonplaats van de opgenomen patiënten). Deze data geeft een beter beeld van de verspreiding dan het aantal gemelde patiënten op de oude kaart.

Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.



De provincie Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg neemt het aantal ziekenhuisopnames nog wel toe. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus in Nederland. Deze cijfers worden continu bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen daarom wat achter op de actuele situatie.





De meldingen aan de GGD’en vormen de basis voor deze cijfers. Omdat een ziekenhuisopname of overlijden soms een aantal dagen later aan de GGD’en gerapporteerd wordt, is er een vertraging. Het aantal gerapporteerde sterfgevallen per dag betreft daarom overlijdensgevallen die zich over meerdere dagen hebben voorgedaan. Hetzelfde geldt voor ziekenhuisopames.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.