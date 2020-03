31-03-2020, Oogtv.nl (Bron) & Pixabay foto

Tien nieuwe besmettingen met coronavirus in provincie Groningen

Groningen - In de afgelopen vierentwintig uur zijn er in de provincie Groningen tien nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Dat meldt de GGD Groningen dinsdagmiddag. Zegt Oogtv