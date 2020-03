31-03-2020, Dennie Gaasendam 112Groningen / DGFotografie

Auto te water bij Hoogezand (Video)

Hoogezand - Een auto is dinsdagmiddag in de vijver langs de Veiling in Hoogezand gerold.

Het voertuig stond op een oprit geparkeerd en rolde achterwaarts het water in. Niemand raakte gewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald en afgesleept.