31-03-2020, Oogtv.nl (Bron)

Hulpverleners redden vrouw uit water (Video)

Groningen - Hulpdiensten hebben dinsdagavond een vrouw uit het water gered aan de Oude Adorperweg in Groningen. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.Zegt Oogtv



“De vrouw werd rond 20.45 uur aangetroffen in het water nabij een woning aan de Oude Adorperweg even ten noorden van de stad Groningen”, vertelt een politiewoordvoerder. “Het slachtoffer is direct uit het water gehaald. Na medische hulp ter plekke is de vrouw in onbekende toestand overgebracht naar het ziekenhuis.” Bij de hulpverlening werden behalve de politie, een ambulance, duikers van de brandweer ook het Mobiel Medisch Team ingezet.

Volgens de politiewoordvoerder is het nog onbekend hoe de vrouw te water kon raken. “Wij doen hier onderzoek naar om de toedracht van dit incident te achterhalen.” Vanwege de inzet van de hulpdiensten was de weg enige tijd afgesloten voor het overige verkeer. Woensdag was er onderzoek.