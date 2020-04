01-04-2020, RIVM Twitter bron

RIVM start onderzoek naar groepsimmuniteit coronavirus

Landelijk - Het RIVM is een groot onderzoek gestart naar groepsimmuniteit tegen het coronavirus. Er zijn 6000 mensen uitgenodigd om mee te doen. Ze willen uitzoeken hoeveel mensen afweerstoffen hebben tegen het virus

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een onderzoek gestart om uit te zoeken hoeveel mensen afweerstoffen hebben tegen het nieuwe coronavirus. Hiervoor worden 6.000 mensen uitgenodigd uit het hele land en van alle leeftijdsgroepen. Op meerdere momenten, verspreid over de komende maanden meet het RIVM afweerstoffen in het bloed. Met de resultaten wil het RIVM meer te weten komen over de verspreiding van het virus en de opbouw van groepsimmuniteit bij alle leeftijden.

Iedereen die in aanraking komt met het virus maakt afweerstoffen aan. Door het meten van die afweerstoffen in het bloed weten we hoeveel mensen uit onze bevolking in aanraking zijn geweest met het virus.

Verschillende rondes

Het onderzoek wordt een aantal keren herhaald. Na elke ronde kunnen we meer te weten komen over de opbouw van groepsimmuniteit in de bevolking. Ook onderzoeken we hoe lang die afweerstoffen in het bloed blijven en of ze van goede kwaliteit zijn. Dan weten we of we ook op langere termijn goed in staat zijn om een tweede infectie tegen te gaan. Het onderzoek duurt in totaal anderhalf jaar. We verwachten de resultaten van de eerste ronde in mei.

PIENTER

De deelnemers zijn mensen die eerder meededen aan het PIENTER-onderzoek. PIENTER is een langlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar de afweer tegen infectieziekten. In 2016/2017 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het derde PIENTER-onderzoek uitgevoerd. Hieraan hebben ongeveer 7.000 mensen meegedaan in de leeftijd van 0 tot 90 jaar.

Vergelijken

Het RIVM heeft nog restant bloed bewaard van de mensen die meededen aan PIENTER en die toestemming hiervoor hebben gegeven. Voor het PIENTER-Corona onderzoek verzamelen we opnieuw bloed, via een vingerprik. Dit bloed kunnen we met elkaar vergelijken. Daardoor krijgen we belangrijke informatie over verspreiding van het virus en opbouw van groepsimmuniteit. We doen dus onderzoek in de periode vóór, tijdens en na de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Vingerprik

De genodigden die zich aanmelden, ontvangen een korte vragenlijst en een vingerpriksetje. Ze kunnen de vragenlijst digitaal invullen. Met het vingerpriksetje moeten ze zelf een buisje vullen met een aantal druppels bloed en dit per post terugsturen naar het RIVM. Ze kunnen het onderzoek dus helemaal thuis doen.

