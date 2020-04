01-04-2020, Facebook Ommelanden Midden Politie

Getuigen gezocht van brandstichting Hoogezand

Hoogezand - Afgelopen nacht, woensdag 1 april 2020 omstreeks 03:00 uur, heeft er aan de Multatulistraat te Hoogezand een schutting in de brand gestaan.

Korte tijd later, omstreeks 05:45 uur, heeft er ook een brand gewoed in een bijgebouw van de OBS De Achtbaan, eveneens aan de Multatulistraat.



Onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van brandstichting, we vragen daarbij jullie hulp. Mocht je iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of anderszins informatie hebben, meld dit dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

(Vermeld daarbij dan het proces-verbaal nummer 2020081327)