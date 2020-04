01-04-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Politie start groot onderzoek na aantreffen vrouw in water

Groningen - De forensische opsporing van de politie is woensdagmorgen begonnen met een groot onderzoek na het aantreffen van een vrouw die in het water langs de Oude Adorperweg lag.

Dinsdagavond om 20:40 uur werden de hulpdiensten massaal opgeroepen voor een persoon te water langs de Oude Adorperweg in Groningen. Politie, brandweer, meerdere ambulances en zelfs traumahelikopter kwamen ter plekke om hulp aan de vrouw te lenen.

Hulpdiensten hebben de vrouw uit het water gehaald en de vrouw is even later met onbekende verwondingen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Woensdagochtend kwamen meerdere forensische rechercheurs van de politie samen op de plek waar de vrouw is aangetroffen. Zij deden onderzoek nabij het water omdat niet bekend is hoe de vrouw te water is geraakt.Over de verwondingen van de aangetroffen vrouw is nog niks bekend gemaakt door de politie.