01-04-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Tulpen voor bewoners in de Veldspaatflat

Groningen - Vanmiddag, woensdag 1 april, hebben Laminaatwereld Groningen en RDS Schoonmaakdiensten zo'n 150 bossen tulpen aangeboden bij verzorgingshuis 'De Veldspaat' in Groningen.

Met de bossen tulpen wil men ouderen én de mensen in de zorg in het zonnetje zetten. Om 14 uur werden door een bezorgdienst 150 bossen tulpen afgeleverd bij het verzorgingshuis in Vinkhuizen.



De bewoners en het verzorgend personeel waren dik tevreden met deze ludieke actie.