01-04-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Raymond Meter

Bestelwagen Jumbo veroorzaakt gaslek in Haren

Haren - De brandweer van Haren werd woensdagavond omstreeks 18:55 uur opgeroepen voor een gaslekkage aan de Kroonkampweg in Haren.

Bij een 'onderdoorgang' aan de Kroonkampweg had een bestelwagen een gasleiding geraakt dat aan de bovenkant van de onderdoorgang liep. De gasleiding was hard geraakt en het gas stroomde eruit. Uit voorzorg had de brandweer de straat afgesloten en bewoners moesten binnen blijven.

De brandweer heeft in meerdere woningen metingen gedaan om te kijken of het gas in de woningen in gestroomd, dit is niet het geval.



Brandweerlieden hebben de gasleiding afgesloten zodat er verder geen gas meer kan ontsnappen. Netbeheerder Enexis is ter plaatse gekomen om het lek te dichten.

112Haren