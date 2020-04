02-04-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Poging plofkraak pinautomaat in Tolbert (Video)

Tolbert - Woensdagnacht om 04:00 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een harde knal aan de Oldebertweg in Tolbert. Daar bleek een pinautomaat fors beschadigd te zijn. De omgeving werd afgezet en de politie deed onderzoek.

De teamleider explosievenverkenning, forensische opsporing en tactische rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen en om sporen veilig te stellen. Meer informatie is nog niet bekend. Of er bij de plofkraak buit is gemaakt is niet bekend.

Het is onbekend of er een verband is tussen de plofkraak en de brand bij een cafetaria in Tolbert. Hier zal de politie onderzoek naar gaan doen.