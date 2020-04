02-04-2020, Julian Spa 112Gr.

Persoon raakt te water in ter Apel

Ter Apel - Donderdagmiddag om 14:30 uur de melding van een persoon te water nabij de Aldi aan de Marktstraat in Ter Apel.

Hoe de man in het water terecht kwam is niet bekend. Hij is uit het water gehaald. De man was wat onderkoeld en werd opgevangen in een ambulance. De politie bekijkt de toedracht.