02-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Aantal coronapatiënten in noordelijke ziekenhuisbedden blijft dalen

Groningen - Ook donderdag is het aantal patiënten in Noord-Nederlandse ziekenhuisbedden gedaald, van 261 naar 253 in 24 uur. Het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland verwacht echter niet dat deze daling in de komende weken aanhoudt.