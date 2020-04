02-04-2020, Gemeente Groningen

Groningen krijgt extra boot voor asielzoekers LVV vanwege coronarisico’s

Groningen - De gemeente Groningen krijgt een tweede boot die tijdelijk onderdak biedt aan asielzoekers in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV).

Het is een aanvullende maatregel om de risico’s van besmetting met het coronavirus te beperken. De boot is inmiddels onderweg naar Groningen.

De Landelijke Vreemdelingen Voorziening in Groningen kan momenteel niet aan de richtlijnen van het RIVM voldoen. Wethouder Glimina Chakor: ‘Volgens deskundigen bestaat het risico dat bij één besmetting een snelle verspreiding onder de bewoners plaatsvindt. Gezien de kwetsbare doelgroep zou dat volgens medici vrijwel zeker tot slachtoffers leiden.’

Om de opvang volgens de richtlijnen in te richten zijn er minimaal 50 extra kamers nodig. Op dit moment verblijven veel bewoners met z’n tweeën op een eenpersoonskamer, waardoor de veilige afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden. En dat is volgens het RIVM en de GGD niet verantwoord.

De extra asielboot komt naast de huidige boot bij de Berlagebrug in het Eemskanaal te liggen en wordt in eerste instantie voor 3 maanden gehuurd. De kosten bedragen ruim 370 duizend euro. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aangegeven dat de kosten die gemaakt worden om de opvang te bieden, volgens de richtlijnen van de RIVM worden vergoed door het Rijk.

De Landelijke Vreemdelingen Voorziening is een pilot ter vervanging van de bed bad en brood-regeling. De opvang wordt begeleidt door vluchtelingenorganisatie Inlia. Op dit moment worden er in Groningen zo’n 200 uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen, verdeeld over twee locaties. Meer dan de helft daarvan behoort tot de risicogroep, bijvoorbeeld door hun medische situatie.

Ook andere steden in Nederland met een LVV-locatie kijken op dit moment wat er nodig is om de opvanglocaties te laten voldoen aan de geldende richtlijnen van het RIVM.

Om 20:55 uur donderdagavond ging de boot naar zijn ligplek aan de Eemskanaal NZ.