02-04-2020, ingezonden mededeling

Waar moet je aan denken bij de aankoop van een scooter?

Groningen - Ben je sinds kort in het bezit van een scooter? Dan geniet je hier ongetwijfeld al met volle teugen van. Waarschijnlijk heb je al de nodige kilometers gemaakt, waardoor je binnenkort mogelijk voor het eerst moet tanken.

Je verwacht het misschien niet, maar tanken is iets waar je bij de aankoop van een scooter rekening mee moet houden. Waarom? Omdat er sinds enkele maanden 10 procent bio-ethanol wordt toegevoegd aan E10 benzine (Euro 95) in plaats van 5 procent. De verdubbeling van de hoeveelheid bio-ethanol is slecht voor kleine motoren, dus ook voor de motoren van scooters.





Overweeg een elektrische scooter



Een scooter is al duur genoeg. Daarom zit je er niet op te wachten problemen te krijgen na een paar keer E10 benzine tanken. Het laten repareren van jouw scooter kan in dat geval namelijk flink wat kosten. Wil je dat deze reparatiekosten jou bespaard blijven? Overweeg dan om voor een elektrische scooter te gaan. Deze tweewieler rijdt op stroom, waardoor je helemaal niet hoeft te tanken. Je loopt dus niet het risico dat jouw motor sneuvelt als gevolg van te hoog percentage bio-ethanol. Bijkomend voordeel van een elektrische scooter is dat je sowieso nooit hoeft te tanken. Je laadt de accu van de scooter enkel op. Je betaalt dus niet voor brandstof. De stroom voor het opladen kost weliswaar ook geld, maar is aanzienlijk goedkoper dan E10 benzine.





Vergeet de beveiliging niet

Of je nou een elektrische scooter of een brandstofscooter koopt, zorg altijd voor beveiliging. Zo’n tweewieler is immers duur, wat hem tot populair roofgoed maakt onder dieven. Hoe vaak lezen we in de media wel niet dat er weer eens een scooter gestolen is? Je wilt natuurlijk niet dat jou hetzelfde lot beschoren is. Hier ben je echter zelf bij.

Om diefstal te voorkomen, moet je jouw scooter beveiligen. Een scooterslot kopen is dan ook een must bij de aankoop van een nieuwe scooter. Dankzij zo’n slot kun je jouw scooter veilig onbewaakt achterlaten.