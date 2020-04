02-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Twee nieuwe sterfgevallen door coronavirus in provincie Groningen

Groningen - Volgens de GGD Groningen zijn sinds woensdagmiddag twee mensen in de provincie Groningen overleden als gevolg van het coronavirus. Zegt Oogtv

Daarnaast zijn donderdagmiddag drie nieuwe besmettingen bevestigd.

De twee sterfgevallen zorgen ervoor dat er in de provincie Groningen nu vier mensen zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19. Het totale aantal bevestigde besmettingen komt op 178.

Landelijk werden er afgelopen etmaal 166 nieuwe overlijdensgevallen doorgegeven. Het aantal mensen in Nederland dat nu overleden is aan het coronavirus komt daarmee op 1.339. Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis opgenomen moest worden is gestegen met 625. Het totale aantal patiënten dat in een hospitaal ligt, of opgenomen is geweest, stijgt daarmee naar 5.784.