03-04-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

De Helperzoomtunnel is officieel geopend (Video)

Groningen - Om half tien vrijdagmorgen was het eindelijk zover, de Helperzoomtunnel werd voor het verkeer geopend.

Na jaren lang werken is het vandaag eindelijk tijd voor de opening van de Helperzoomtunnel. In 2017 begon combinatie Herepoort met het project. De tunnel zou in 2018 al klaar moeten zijn, maar omdat de tunnelbak destijds niet ingeschoven kon worden werden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd.





Op 3 augustus 2019 was het zover, de tunnelbak van 6 miljoen kilo werd op zijn plek geschoven. Het was een grote klus.





De Helperzoomtunnel verbindt de zuidelijke en oostelijke wijken van Groningen met elkaar. De Helperzoomtunnel vervangt de spoorwegovergang bij de Esperantokruising. Deze spoorwegovergang zal vanaf komende nacht 01:00 uur voor altijd gesloten zijn.





De Helperzoomtunnel is toegankelijk voor auto-verkeer, fiets-verkeer, voetgangers, bussen en hulpdiensten. Vrachtwagens mogen niet door de tunnel heen.





Combinatie Herepoort kijkt terug op een mooi project.