Dit weekend wordt het mooi weer! Dat is vaak een moment waarop we er met z'n allen massaal op uit gaan. Het zal dus extra moeilijk zijn om juist dit weekend ook thuis te blijven. Maar doe dit wel! #wedoenditsamen #blijfthuis #blijfgezond pic.twitter.com/p0GnYEaxqX

Ook voor de komende dagen, als de zon schijnt, blijf a.u.b. thuis. Als alles achter de rug is, ontvangen we je graag weer! šŸ’›šŸ’™#samensterker De trein is even geen uitje! pic.twitter.com/8Br72IGH45