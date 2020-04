03-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

‘Aantal ziekenhuisopnames van corona-patiënten in gemeente blijft gelijk met donderdag

Groningen - Volgens het RIVM is het aantal ziekenhuisopnames in de gemeente Groningen vanwege het coronavirus in de afgelopen vierentwintig uur vrijwel gelijk gebleven. Zegt Oogtv