03-04-2020, ingezonden mededeling

Waarom kiezen steeds meer Nederlanders voor een internet only abonnement?

Groningen - In het verleden werd de vaste telefoon nog ontzettend veel gebruikt, maar tegenwoordig is dit helemaal niet meer het geval. Sterker nog, er zijn zelfs al relatief veel huishoudens die helemaal niet meer de vaste telefoonlijn gebruiken.

Dat is natuurlijk ook best logisch te noemen, want anno 2020 heeft iedereen een smartphone waarmee hij of zij kan bellen. Bovendien kun je hiermee ook Facetimen, als je tenminste een apparaat van

Apple

hebt. Loopt je mobiel op Android? Dan zou je onder meer Skype kunnen gebruiken als vervanger van FaceTime.

Abonnement zonder vaste telefoon

Omdat we hedendaags juist met name de smartphone gebruiken om te bellen lijkt het erop alsof de vaste telefoon eigenlijk niet meer nodig is. Als je op het moment een pakket hebt afgesloten waarbij de telefoon nog wel zit inbegrepen dan kun je deze annuleren. Hierna kun je overstappen naar een ander abonnement waarbij je geen vaste telefoonverbinding krijgt. Het pakket dat je dan afsluit zal waarschijnlijk bestaan uit internet en tv. Dit wordt dan natuurlijk geen alles in 1 abonnement genoemd. Dit is namelijk een pakket dat bestaat uit zowel internet als televisie, maar ook de vaste telefoon hoort normaalgesproken bij zo’n abonnement.

Abonnement zonder vaste telefoon en televisie

De vaste telefoon wordt dus steeds minder gebruikt in Nederland, maar dat geldt eigenlijk ook wel voor de televisie. De tv moet namelijk ook geloven aan de technologische vorderingen die er elke dag gemaakt worden. Alsnog zie je op het moment dat de meeste Nederlandse huishoudens wel een beeldbuis hebben, alleen kijken ze de standaard televisiezenders niet meer zo veel als voorheen. Dit komt omdat dergelijke kanalen ingehaald worden door de on-demand diensten, ook wel streaming services genoemd. Een welbekend voorbeeld hiervan is natuurlijk Netflix, maar ook het Nederlandse Videoland is bezig aan een geweldige opmars.

Internet only abonnement

Als jij behoort tot de groep mensen die de vaste telefoon eigenlijk niet meer gebruikt maar ook steeds meer afscheid neemt van de televisie dan zou je ervoor kunnen kiezen om een abonnement met alleen internet af te sluiten. Op deze manier raken de alles in 1 pakketten steeds meer uit de gratie, terwijl het aantal mensen met een zogenoemde internet only abonnement alleen maar lijkt te groeien. Overigens is zo’n pakket nog niet de populairste optie. Dat is nog altijd een abonnement met internet én televisie, maar mogelijk verandert dat in de nabije toekomst.

De opmars van internet only abonnementen

Pakketten met alleen internet zijn al een paar jaar bezig met een tocht naar de top van de abonnementen. Zoals eerder al genoemd is, is het nog niet de populairste optie, maar het is zeker populairder geworden dan het ooit is geweest. Dit bleek ook al in 2018. In het eerste kwartaal werd door 20 procent van de klanten die op zoek waren naar een nieuw abonnement gevraagd naar dit pakket. Ter vergelijking, in 2017 was dit nog 15 procent. Deze stijging is waarschijnlijk doorgetrokken, terwijl dit ook zo door zal blijven gaan.

De voordelen van internet only abonnement

Eén van de voordelen van een pakket dat bestaat uit puur een internetverbinding is de vele functies dat het kan hebben, maar ook overnemen. Je kunt internet namelijk niet alleen gebruiken om te surfen op het web. Het kan tegenwoordig ook eenvoudig gebruikt worden om te bellen en om televisie te kijken. Overigens moet de snelheid hiervoor wel hoog genoeg zijn, dus let hierop bij het internet vergelijken. Als dit het geval is dan kun je prima FaceTime of Skype gebruiken om te bellen, terwijl ook streaming diensten als Netflix en Videoland perfect lopen.