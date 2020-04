03-04-2020, Oogtv.nl (Bron) & foto 112gr.

Politie vindt 340 hennepplanten aan de Hans Lodeizenstraat

Groningen - Het basisteam van de politie Groningen heeft vrijdagmiddag een hennepkwekerij van rond de 340 planten aangetroffen in een woning aan de Hans Lodeizenstraat in Groningen. Zegt Oogtv

De politie kwam de kwekerij op het spoor na ‘diverse meldingen van verdachte situaties’. Volgens de politie zijn de planten en de bijbehorende apparatuur inmiddels vernietijgd.

De bewoner zal zich, volgens de politie, ‘op een later tijdstip moeten verantwoorden’ voor de kwekerij.

Blijf verdachte situaties melden via het algemeen nummer van de politie 0900-884 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Hennepkweek in een woning is behalve verboden ook erg gevaarlijk!