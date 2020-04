03-04-2020, Henk Frans 112Groningen.nl

Gaslek na graafwerkzaamheden bij oprit

Scheemda - Aan de Pelmolenlaan in Scheemda is vrijdagavond even voor half 8 een gaslek ontstaan na graafwerkzaamheden van de bewoner op de oprit van de woning.

Daarbij werd een gasleiding geraakt. De brandweer kwam ter beveiliging van de situatie en Enexis kwam ter plaatse om het gaslek te repareren. De straat werd tijdelijk afgezet.