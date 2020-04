03-04-2020, Rijksoverheid.nl Bron

Coronamaatregelen voor bescherming en inzetbaarheid agenten

Groningen - De coronacrisis grijpt direct in op het dagelijks werk van de politie, de veiligheid van agenten en hun inzetbaarheid.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid neemt daarom maatregelen om agenten meer te beschermen en hun inzetbaarheid zeker te stellen. Zo heeft de ministerraad vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel, waardoor van hoestende en spugende verdachten gedwongen wangslijm kan worden afgenomen om te testen op corona. Hierdoor kan worden getest of agenten of andere hulpverleners risico lopen als mensen met opzet spugen of hoesten om te besmetten met het corona-virus (COVID-19)

Ook is besloten dat mondafscherming kan worden aangebracht bij het vervoer van verdachten en personen met verward gedrag, zodat agenten minder kans lopen op opzettelijke besmetting of minder last hebben van dreiging daarvan. Agenten kunnen tijdens vervoer opzettelijk hoesten of spugen niet ontwijken. De mondafscherming wordt als extra instrument toegevoegd aan de uitrusting van de politie bij vervoer van verdachten of verwarde personen. Politiemedewerkers moeten hun werk veilig kunnen doen.

Verder schrijft minister Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer vandaag dat op een aantal andere terreinen tijdelijke maatregelen nodig zijn om te zorgen dat de politie inzetbaar blijft en het publiekcontact in bureaus tot het noodzakelijke beperkt kan blijven. Aangiftes die geen fysieke aanwezigheid vereisen kunnen via de elektronische weg plaatsvinden, bijvoorbeeld als het gaat om vermogensdelicten.

Verder gaat het onder meer om het tijdelijk aanpassen van de trainingen binnen de politie en leden van de mobiele eenheid, zodat er minder fysiek contact is. Ook worden tijdelijk certificaten van combinaties politiegeleider-politiehond verlengd. Hetzelfde geldt voor jachtaktes en vergunningen voor beveiligingsorganisaties en wapenverlofhouders. Voor deze zaken zijn anders baliecontacten en huisbezoeken nodig.