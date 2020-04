03-04-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

A7 afgesloten door ongeval nabij Marum

Marum - Op de A7 nabij Marum is vrijdagavond om iets voor acht uur een ernstig ongeval gebeurd tussen meerdere voertuigen.

De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeval. Een hulpverleningsvoertuig, twee tankautospuiten, en meerdere ambulances werden opgeroepen voor het ongeval. Enkele minuten na de melding schaalde de brandweer op naar 'Middel HV' omdat er mogelijk nog meerdere mensen bekneld zouden zitten. Ter plaatse bleek dit niet het geval. De grootschalige brandweerinzet was niet nodig, dus werden twee voertuigen onderweg geannuleerd.





Twee voertuigen kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing, een van de twee voertuigen trok een aanhanger. Rijkswaterstaat en de politie hadden de gehele A7 afgesloten richting Friesland. Dit om veilig te kunnen werken en om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval.



Bergingsbedrijf Collewijn heeft de twee voertuigen afgesleept. Het is onbekend of er bij het ongeval gewonden zijn gevallen. Door het ongeval ontstond er een file van enkele kilometers.