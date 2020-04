04-04-2020, Marc Dol - 112Gr.

Vrachtwagen net boven sloot

Drouwenermond (Dr.) - Aan de Noorderblokken in Drouwenermond is zaterdagmiddag een vrachtwagen net niet in de sloot beland.

De vrachtwagen raakte door een onbekende oorzaak van de weg, waarna deze wegzakte. De vrachtwagen kwam bij de rand van de sloot tot stilstand, maar zat erg diep weggezakt. Enexis is ter plaatse gekomen om te kijken of de gasleidingen ter plaatse niet geraakt waren. Een andere vrachtwagen heeft de gestrande wagen losgetrokken.