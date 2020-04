04-04-2020, Melarno Kraan & Michael Huising - 112Groningen.nl

Lifeliner 5 brengt corona-patiënt over naar Martini ziekenhuis

Groningen - De Lifeliner 5, die speciaal wordt gebruikt om corona-patiënten over te brengen, heeft zaterdagavond een corona-patiënt overgebracht naar het Martini ziekenhuis in Groningen.

De corona-patiënt kwam vanaf een ziekenhuis in Den Bosch en werd vanavond bij het Martini ziekenhuis opgevangen door medisch personeel.





In verband met de groei van het aantal corona-patiënten in Nederland werd besloten om een traumahelikopter in te zetten om patiënten nog sneller in het juiste ziekenhuis te krijgen en daarmee ook het vervoer over de weg te ontlasten. Op 24 maart werd de speciale traumahelikopter in gebruik genomen en heeft inmiddels al tientallen inzetten gehad.