04-04-2020, Julian Spa & Ina Kiel - 112Groningen.nl

Boom in brand in Ter Apel, man aangehouden door politie & Marechaussee

Ter Apel - De brandweer van Ter Apel werd zaterdagavond omstreeks kwart voor acht opgeroepen voor een mogelijke natuurbrand aan de Nulweg in Ter Apel.