04-04-2020, 112Groningen

Bestelwagen botst tegen boom in Marum

Marum - Een automobilist is zaterdagmiddag met zijn bestelwagen tegen een boom gebotst op de Noorderringweg in Marum.

De bestuurder raakte macht over het stuur kwijt en botste vervolgens tegen een boom. De bestuurder raakte bij het eenzijdige verkeersongeval niet gewond. De politie kwam ter plaatse bij het ongeval en ging in gesprek met de bestuurder.







De bestuurder van de bestelwagen moest na het ongeval bij de politie een blaastest afleggen. De uitslag van de blaastest verklaarde onder andere waarom de bestuurder tegen de boom aanbotste. De man blies 1130 UGL, dit is ongeveer 5x méér dan de toegestane hoeveelheid alcohol.