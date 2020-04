04-04-2020, GGD Groningen bron

GGD: “Twaalf nieuwe coronabesmettingen in Groningen”

Groningen - In de provincie Groningen zijn het afgelopen etmaal twaalf nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat meldt de GGD Groningen zaterdagmiddag. Zegt Oogtv



Met de twaalf nieuwe gevallen komt het totale aantal positieve besmettingen nu op 199. Vrijdag waren dit nog 187. Het aantal mensen dat in Groningen aan het coronavirus is overleden blijft staan op vijf. Over het aantal besmettingen laat de GGD nogmaals weten dat het een graadmeter is. Het daadwerkelijke aantal ligt naar alle waarschijnlijkheid veel hoger. Echter omdat niet iedereen met klachten getest wordt worden veel coronagevallen, en waarschijnlijk ook sterftegevallen, niet in de statistieken opgenomen.

Het RIVM liet zaterdag eerder op de dag weten dat er afgelopen etmaal 164 mensen zijn komen te overlijden. Het totaal aantal bekende sterfgevallen komt daarmee op 1.651. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur is opgenomen in ziekenhuizen is toegenomen met 336 waarmee dit totaal op 6.622 komt.