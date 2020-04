05-04-2020, Henk Henstra - 112Groningen.nl

Motorrijder belandt met voertuig in sloot langs N998

Rottum - Een motorrijder is zondagmiddag op de N998 - Usquerderweg nabij Rottum onderuit gegaan en vervolgens met zijn motorvoertuig in de sloot belandt.

De hulpdiensten kregen zondagmiddag omstreeks 14:55 uur de melding van het eenzijdige ongeval. De motorrijder werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op zijn verwondingen.



Het is onbekend of de motorrijder daadwerkelijk mee moest naar het ziekenhuis. De politie zette het ongeval op papier.