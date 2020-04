05-04-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl, Video: Ditisroden.nl & Bron: OOGTV

Grote brand in natuurgebied bij Alteveer (2x Video)

Alteveer (Drenthe) - Bij Alteveer/ Roderesch in de gemeente Noordenveld, ten zuidwesten van de stad Groningen, is zondagmiddag een grote natuurbrand uitgebroken. Verschillende brandweerkorpsen verleenden assistentie bij de bestrijding van het vuur.

De eerste melding van de brand kwam rond 15:40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop de blusgroep van Roden opgeroepen werd ter plaatse te gaan.



Bij aankomst bleek het te gaan om een brand in het Mensingebos. Duidelijk was ook dat veel meer hulp nodig was. Assistentie werd verleend door de blusgroepen van Norg, Veenhuizen, Vries, Peize en Leek. Vanuit de gemeente Groningen verleent brandweer Haren hulp.



De brand ging gepaard met forse rookontwikkeling. Er is werd een NL-Alert verstuurd waarmee mensen werden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. Vanuit de stad Groningen kwamen berichten binnen van mensen die de brand ruiken.