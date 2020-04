05-04-2020, 112Groningen.nl & Bron: Omroep Fryslân

Tweede 'IC-helikopter' vanaf maandag inzetbaar door Nederland

Groningen - De ambulancehelikopter die normaal ingezet wordt voor de Waddeneilanden, wordt met ingang van maandag ingezet van het vervoer van intensive care-patiënten.

Vandaag werd de speciale traumahelikopter uit de reguliere diensten gehaald en beschikbaar gesteld aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding.



Het ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de opdracht gegeven aan de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân om de traumahelikopter gereed te maken. De organisatie is verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in de provincie.



Het bestuur van RAV Fryslân begrijpt dat de prioriteit in deze tijd naar het verplaatsen van IC-patiënten gaat. De reservehelikopter wordt ook al een tijdje ingezet voor het vervoer van IC-patiënten tussen Nederlandse en soms Duitse ziekenhuizen.





Helikopter voor spoedtransport



Vervoer van de eilanden naar de vaste wal wordt nu in principe allemaal verzorgd door de KNRM en speciale vervoerders, voor als er mogelijke coronapatiënten zijn. De traumahelikopter is beschikbaar voor spoedtransport. De ambulanceteams beslissen met de huisartsen en de Meldkamer Noord-Nederland over de beste vervoerswijze voor een patiënt.





Afgelopen maand werd de eerste 'IC-Helikopter' in gebruik genomen. Vanaf morgen vliegt ook de tweede traumahelikopter.



PH-HOW (Lifeliner 5)

PH-OOP (Lifeliner 6)