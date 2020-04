06-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Advies om thuis te blijven dit weekend goed opgevolgd

Groningen - Het advies om dit weekend zoveel mogelijk thuis te blijven is goed opgevolgd. Dat laat voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad weten waar alle Veiligheidsregio’s onder vallen. Zegt Oogtv

Volgens Bruls hebben ondanks het mooie voorjaarsweer mensen dit weekend op de meeste plekken in het land voldoende afstand van elkaar gehouden. “Als ik terugkijk op de afgelopen dagen dan hebben mensen de regels goed nageleefd”, zegt Bruls. Minister Ferdinand Grapperhaus (VVD) van Justitie en Veiligheid is het daar mee eens. “Complimenten! We begrijpen hoe moeilijk het is, maar houd dit vast ook richting het komende Paasweekend.”

Tekstkarren en drukte op Vismarkt

Het betekent niet dat het dit weekend overal goed ging. De gemeente Groningen zette zondag samen met de Veiligheidsregio Groningen mobiele tekstkarren in. Deze werden ingezet op plekken waar veel mensen aanwezig waren. Eén kar werd ingezet in het Noorderplantsoen. De andere twee in het Stadspark en bij het Hoornsemeer. Zaterdag kwamen er berichten binnen dat het behoorlijk druk was op de Vismarkt tijdens de wekelijkse warenmarkt. “Mensen proberen wel afstand van elkaar te houden maar dat lukt niet altijd”, liet een ooggetuige aan OOG Tv weten.

“Blijf thuis”



Ook elders in het land ging het op een aantal plaatsen mis. In het Limburgse Vaals zette de gemeente meerdere wegen in het Heuvelland af omdat het er erg druk was met motorrijders. In de gemeente Noardeast-Fryslân werd door de politie de veerdam van Holwerd naar Ameland afgesloten omdat het er erg druk was.

Burgemeester Johannes Kramer (FNP) van de Friese gemeente riep via verschillende communicatiekanalen mensen op om thuis te blijven. “Alleen zo voorkomen we dat de komende tijd dit soort gebieden afgesloten moeten worden”, liet hij weten. Politiemensen in Zuid-Holland sloten de toegangswegen naar de Hollandse Biesbosch af omdat veel mensen naar dit Nationaal Park kwamen.