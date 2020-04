06-04-2020, RIVM Twitter bron

Dodental coronavirus gestegen met 101 naar 1867 personen

Groningen - Het aantal mensen dat nu door het coronavirus is overleden, is met 101 toegenomen, dat meldt het RIVM maandagmiddag.

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 7.135 (+260)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.867 (+101)

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 18.803 (+952)

Duiding

Vandaag zijn er 260 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 101 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.