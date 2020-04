06-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Twee weken quarantaine voor iedereen die vanuit Nederland naar Duitsland reist

Groningen - Iedereen die vanuit Nederland naar Duitsland reist, moet vanaf vrijdag 10 april twee weken in quarantaine, ongeacht symptomen van het coronavirus bij de grenspassant. Zegt Oogtv.nl

Dat heeft de Duitse regering maandagmiddag bekend gemaakt.

De maatregel gaat vanaf aanstaande vrijdag in. De Bundespolizei gaat controleren bij de grenzen met Nederland. De quarantainemaatregel heeft betrekking op Duitsers, EU-burgers en mensen die al langere tijd in het land wonen. Wie voor werk de grens oversteekt en maar kort blijft, hoeft niet in quarantaine.

Daarnaast overweegt de Duitse regering om de grens met Nederland compleet te sluiten. Nederland is sinds afgelopen vrijdag als een risicoland bestempeld door het Robert Koch Institut, het Duitse RIVM. Een vergelijkbare grenscontrole vindt al langer plaats tussen België en Nederland. De Belgische autoriteiten controleren iedereen die vanuit Nederland naar Vlaanderen wil.