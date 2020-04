06-04-2020, Oogtv.nl (Bron) & M. Nuver & 112Gr. & P. Wind

Groot schip passeert Euvelgunnerbrug: “Passen en meten”

Groningen - Automobilisten moesten maandagmiddag even twee keer met hun ogen knipperen. Een gigantisch schip voer onder begeleiding van sleepboten door de Euvelgunnerbrug. Zegt Oogtv.

Er is nagenoeg geen speling voor het schip waardoor je echt kunt spreken van precisiewerk.” De brug werd rond 15.10 uur opengedraaid. Rond 15.30 uur was het schip gepasseerd. “Automobilisten die stonden te wachten hebben even geduld moeten hebben maar uiteindelijk is alles gelukt.”

Het schip dat voorbij voer is de Arklow Ace. Een gloednieuw schip dat vorige maand te water werd gelaten bij scheepswerf Ferus Smit in Westerbroek. Het schip heeft een lengte honderdtwintig meter en een breedte van vijftien meter. Het is het derde schip in een serie van zes die voor het bedrijf Arklow gebouwd worden. Het schip gaat gebruikt worden voor het vervoer van tarwe en mais in Europese wateren.