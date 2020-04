07-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Groepen motorrijders en wielrenners aan banden gelegd

Groningen - Sommige wegen en toeristische plekken worden het paasweekeinde afgesloten voor groepen motorrijders en wielrenners. Dat hebben de veiligheidsregio’s besloten. Zegt Oogtv

Om welke plekken het gaat is nog niet bekend gemaakt. Dit weekeinde trokken ook in de gemeente Groningen vooral colonnes toerende motorrijders er op uit. Dat was onder meer in het centrum van Haren duidelijk zichtbaar.

Tot zover bekend waren er in de gemeente geen problemen, maar elders in het land kwamen de groepen motorrijders en wielrenners in verdrukking met fietsers en voetgangers. Vanwege de coronacrisis moeten mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden.