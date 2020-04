07-04-2020, Facebook Politie Groningen

Mishandeling in Selwerd, getuigen gezocht

Groningen - Op zaterdag 17 februari 2020 omstreeks 11:00 uur heeft er in de Maluslaan in de wijk Selwerd een mishandeling plaats gevonden. Hierbij werd een vrouw mishandeld door een man, zij zat in een rode personenauto.