07-04-2020, ingezonden mededeling & foto via Pixabay

Veilige Online Casino’s

Groningen - In deze barre tijden zoeken veel mensen naar innovatieve methodes om zichzelf te vermaken. Met de sluiting van vele theaters, bioscopen en uitgaansgelegenheden in de regio zien we een grote stijging in het gebruik van services op het internet.

Eén van deze services is het online casino. Het alternatief op een leuk avondje uit in een fysiek casino is een duik in de wondere wereld van de online casino, maar is deze wereld wel zo veilig als deze zich voordoet?

Wanneer je wilt gaan gokken op het internet heb je keuze uit verschillende gok websites en online casino’s. Het is daarom belangrijk dat je je goed informeert voordat je begint met het wagen van een gokje. In de online gokwereld zitten genoeg rotte appels om mensen een vervelende ervaring te bezorgen. Zeker als Nederlandse speler is het nog steeds lastig om een veilig en betrouwbaar online casino te vinden. Waar het in andere Europese landen al jaren legaal is, lopen we in Nederland steeds achter de feiten aan. Hierdoor spelen aanzienlijk veel Nederlanders nog steeds op illegale en onbetrouwbare websites. Gelukkig zal per 2021 de kansspelwet versoepeld worden, maar voorlopig moeten we nog ons eigen onderzoek doen naar de veiligste online casino’s.

Hoe weet je dat een website veilig is?

Er zijn meerdere facetten die aantonen of een online casino wel zo veilig voor jouw gebruik is. Het laatste wat je wilt is dat een online casino er met je geld vandoor gaat, of dat deze je data doorverkoopt aan derden. Door te letten op de volgende punten verzeker je jezelf tegen potentiële oplichting.

● Ga na of het online casino een licentie heeft

Kijk altijd of het casino online staat geregistreerd bij een gerenommeerde organisatie zoals de Malta Gambling Authority of UK Gambling Commission. Deze bepalen de gok- en kansspelwetgeving en staan bekend om het feit dat ze altijd goed luisteren naar klachten van de klant. Als een casino zich niet weet te gedragen dan zorgen deze organisaties ervoor dat de licentie wordt ingetrokken. Als het een licentie heeft dan weet je zeker dat het een veilig casino is.

● Het belangrijke slotje

De eerste laag van verdediging voor websites is middels een zogenaamd SSL-certificaat. Voor de bescherming van jouw data en geschiedenis van gebruik bij de website is deze beveiligingslaag essentieel. Als een website deze beveiliging bevat kan je dit herkennen aan het slotje in de adresbalk van je webbrowser. Staat er i.p.v. dit slotje een uitroepteken met de tekst ‘not secure’, dan worden gegevens niet versleuteld verzonden en doe je er heel verstandig aan geen acties op deze website uit te voeren.

Voer geen persoonlijke gegevens in, geen e-mailadressen en doe absoluut geen stortingen of opnames wanneer een dergelijk slot ontbreekt. Verder zijn alle servers waar een online casino gebruik van maakt voorzien van een dikke beveiligingslaag om zogenaamde DDOS aanvallen af te wenden. Dergelijke DDOS aanvallen zijn in beginsel niet altijd schadelijk, maar kunnen er wel toe leiden dat een casino platform of de spellen niet meer geladen kunnen worden en je als speler dus niet kunt spelen.

● Lees de algemene voorwaarden

Zelfs wanneer het online casino een vergunning heeft is het toch nog handig om de algemene voorwaarden te lezen. Vergeet niet dat een casino aan jouw voorkeuren moet voldoen. Als een casino bijvoorbeeld aangeeft dat het niet goed omgaat met jouw persoonsgegevens dan is het misschien geen casino waar jij wil spelen. Dat zijn belangrijke factoren in die beslissing.

● Veilig geld opnemen en storten

Je data verliezen is tot daar aan toe, maar je geld verliezen bij een illegaal online casino is echt vervelend. Neem bij de keuze voor een online casino altijd in acht hoe het zit met hun betaalmogelijkheden. Hierbij speelt opnieuw de beveiligde verbinding die via het SSL-certificaat wordt gemaakt, een belangrijke rol. Een beveiligde verbinding zorgt er namelijk voor dat gegevens die via het internet van het online casino naar de bank, online wallet als Neteller of creditcardmaatschappij wordt verzonden, geheel versleuteld is. Deze beveiligde verbinding bestaat overigens niet alleen op het online casino, maar ook op de betaalpagina van de betaalprovider waar je gebruik van maakt.

Ook hier geldt weer dat je als speler heel eenvoudig kunt zien of een betaling via een beveiligde verbinding loopt, door te controleren of zich in de adresbalk van je browser een slotje te zien is. Is dat het geval, dan worden gegevens versleuteld verstuurd. Is er geen slotje te zien, dan worden gegevens niet versleuteld verstuurd en doe je er verstandig aan geen transacties uit te voeren. Dit geldt zowel voor het storten van geld als het opnemen van winsten uit je online casino rekening.

Meer vragen en zorgen?

Als aan alle voorwaarden is voldaan door een online casino, ben je in principe klaar om daar een gokje te wagen. Al wil je nog meer zekerheid wil over de veiligheid van een online casino, lees dan dit artikel

https://www.casinotop10.nl/veilige-online-casinos waar andere vragen beantwoord worden.