07-04-2020, Patrick Wind 112Gr.

Scooterrijder ten val in stad

Groningen - Bij de Oosterhamriklaan/ Star Numanstraat in de stad was dinsdagmiddag om15:15 uur een eenzijdig ongeval.

Een scooterrijder kwam in een bocht ten val. De exaxte toedracht is niet bekend. De persoon ging naar het UMCG voor behandeling van zijn verwondingen.