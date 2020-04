07-04-2020, Joey Lameris & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Twee auto's botsen op de Kielsterachterweg in Hoogezand

Hoogezand - Op de kruising Kielsterachterweg met De Vosholen in Hoogezand zijn dinsdagmiddag twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen.

Het ongeval gebeurde rond half drie in de middag. De hulpdiensten waren snel te plaatse en verleenden eerste hulp aan de inzittenden van de voertuigen. Bij het ongeval raakte twee personen lichtgewond. Deze werden gecontroleerd door medewerkers van de ambulancedienst en hoefden uiteindelijk na een controle niet mee naar het ziekenhuis.





De politie deed ter plekke onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.



Een stuk van de kielsterachterweg vanaf Hoogezand richting Wildervank was door het ongeval tijdelijk afgesloten. Beide voertuigen werden afgesleept door een bergingsbedrijf. Omstreeks 15:30 werd de kielsterachterweg weer vrijgegeven voor alle verkeer.