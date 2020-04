08-04-2020, Infoleek.nl tekstbron & Provincie Groningen persbericht

Beperkte bediening van bruggen in de provincie Groningen, nieuwe corona maatregel

Groningen - De provincie Groningen neemt in lijn met het regeringsbeleid rond het coronavirus extra maatregelen om de bediening van bruggen en sluizen te beperken. Zegt Infoleek.nl

Deze extra maatregelen gelden uitsluitend voor de recreatievaart.

Vanaf donderdag 9 april worden bruggen en sluizen beperkt of niet meer bediend. Recreatievaart die gebruik wil maken van brug- of sluisbediening van een groot aantal vaarwegen moet zich drie dagen van tevoren aanmelden. Deze situatie geldt minstens tot en met 28 april aanstaande.

Sluizen gestremd

• Blauwe Diepsluis bij het Oldambtmeer

• Slochtersluis

• Jan Bronssluis

• Groevesluizen Noord- en Zuidzijde bij Appingedam langs het Eemskanaal

• Robbengatsluis bij Lauwersoog

Vaarwegen met beperkte bediening

De beperking van de brug- en sluisbediening geldt voor de volgende vaarwegen:

• Rensel

• Winschoterdiep

• AG Wildervanckkanaal

• Oude Eemskanaal

• Aduarderdiep

• Noordwillemskanaal

• Reitdiep Zuidzijde vanaf Plataanbrug tot en met de Dorkwerdersluis

• Reitdiep Noordzijde vanaf de Platvoetbrug tot Reitdiepbrug

Aanmelden

Recreatievaart die gebruik wil maken van brugbediening moet zich 72 uur van tevoren op werkdagen tussen 08.00 uur en 12.00 uur aanmelden op telefoonnummer 06-11741667. Bediening voor de recreatievaart vindt alleen plaats op werkdagen. In het weekend kan de recreatievaart op deze vaarwegen geen gebruik maken van brug- en sluisbediening.

Winterbediening

De maatregelen worden genomen in navolging van de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Eerder werd al besloten dat de bruggen en sluizen in onze provincie voorlopig worden bediend volgens de bedieningstijden die in de winter gelden.

Varen in Groningen

De maatregelen voor alle vaarwegen, bruggen en sluizen die in beheer zijn bij de provincie Groningen staan op de pagina ‘Varen in Groningen‘. De bedienposten op de locaties van Farmsum, Gaarkeuken, Lauwersoog en Oostersluis werken op dit moment met een minimale personele bezetting. Op deze manier kunnen we onze bruggen en sluizen op een veilige manier blijven bedienen, volgens de landelijke richtlijnen.

Meer informatie

Reguliere informatie over de bedieningstijden in de provincie Groningen staat op www.vaarweginformatie.nl. Kijk voor informatie over vaarroutes, meren en jachthavens op www.varen.groningen.nl of in de wateralmanak deel 2.