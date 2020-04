08-04-2020, Oogtv.nl (Bron) & Pixabay foto

RIVM: optimisme over verloop corona-crisis

Groningen - De grote toename van het aantal gemelde en opgenomen patiënten met het coronavirus lijkt te zijn gekeerd. Dat zei directeur Jaap van Dissel van het RIVM woensdagochtend tijdens de wekelijkse briefing in de Tweede Kamer.

Er is sprake van een reële afvlakking. Dat erkent ook IC-arts Diederik Gommers. Het aantal mensen dat een coronapatiënt besmet, ligt sinds half maar onder de één. Het aantal nieuw geregistreerde besmettingen onder zorgverleners is de afgelopen tijd sneller gedaald dan in andere groepen. Toch moet de piek van het aantal besmettingen en opnames nog komen.Zegt Oogtv.

Volgens Van Dissel is in 900 van de 2500 verpleeghuizen corona vastgesteld. De belasting van de IC’s is nu 200 procent. Die moet worden gehalveerd voordat de maatregelen versoepeld kunnen worden. Van Dissel stelt dat het regeringsbeleid voorlopig moet blijven zoals het nu is.