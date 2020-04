08-04-2020, GGD Groningen bron

“Aantal coronabesmettingen in Groningen verder toegenomen”

Groningen - Het aantal mensen in de provincie Groningen dat positief getest is op het coronavirus is verder toegenomen naar nu 232 personen. Dat laat de GGD woensdagmiddag weten. Zegt Oogtv

De 232 betekent een toename van vijf positieve gevallen. Dinsdag stond het aantal nog op 227. De toename is minder fors dan de twintig positieve testen die tussen zondag en maandag werden afgenomen. Toch benadrukt de GGD dat het daadwerkelijke aantal besmettingen in de provincie hoger ligt omdat niet alle inwoners met klachten getest worden. Het aantal patiënten dat aan het coronavirus is overleden blijft staan op zes.\ Zie ook