08-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Een ziek persoon besmet op dit moment gemiddeld één ander

Groningen - Een persoon die besmet is met het coronavirus besmet op dit gemiddeld één ander iemand. Dat laat het RIVM woensdagmiddag weten.

“Sinds enige tijd maken we gebruik van R0” (R nul, red.), laat het RIVM weten. “Met dit getal geven we aan hoe snel een ziekte zich kan verspreiden. De R0 van het coronavirus was iets hoger dan twee. Dit betekent dat één ziek persoon gemiddeld twee andere mensen besmette. Inmiddels zien we dat dit aantal gezakt is naar rond de één, wat dus inhoudt dat gemiddeld één ander persoon besmet wordt.”

De daling is ingezet na het afkondigen van overheidsmaatregelen, halverwege maart, als de anderhalve meter-maatregel, het sluiten van scholen, restaurants en sportverenigingen. Door de maatregelen is er minder contact tussen mensen en verspreidt de ziekte zich minder snel. Met het dalen van het R0 getal neemt de druk op de ziekenhuizen en het zorgpersoneel af.